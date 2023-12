Scontro tra due auto nel Nord Barese, un morto e sette feriti

Un morto e sette feriti, è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, sulla statale 93 che collega Canosa di Puglia a Barletta. Due in particolare i mezzi coinvolti nell’impatto avvenuto a un chilometro dal casello autostradale di Canosa. Più nel dettaglio, i mezzi sarebbero una utilitaria con a bordo due anziani, che secondo quanto emerso sarebbe stata travolta da un’altra auto che viaggiava in direzione Barletta.

La vittima è l’anziano alla guida dell’auto. La moglie, che viaggiava al suo fianco, per via del forte impatto, è stata sbalzata all’esterno dell’auto ed è gravemente ferita. Sul posto sono intervenute quattro postazioni del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Attualmente, il tratto stradale in questione risulta chiuso al traffico.

Foto repertorio