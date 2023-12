Turismo, dalla storia ai colori del mare: ecco Monopoli

Dalla storia, ai colori del mare, sino ai sapori autentici. Siamo a Monopoli, incantevole borgo situato sulla costa adriatica della Puglia. Questa affascinante città incarna la ricca storia della regione, le tradizioni marinare e una cucina che celebra i sapori autentici del Sud Italia, ma non solo. Ogni passo permette di perdersi in scenari mozzafiato, tra vicoli e panorami che, grazie alla tipicità del luogo e ai colori del mare, saranno sempre da cartolina.

Centro storico: un viaggio nel tempo tra vicoli e piazze



Il cuore pulsante di Monopoli è indubbiamente il suo incantevole centro storico. Un labirinto di stretti vicoli lastricati, case ornate da balconi in ferro battuto e piazze accoglienti dove il tempo sembra essersi fermato. Passeggiare attraverso questo dedalo di strade è un viaggio nel tempo, tra chiese secolari, cortili nascosti e botteghe artigianali che offrono prodotti locali.

Il porto, tra atmosfere suggestive e colori del mare



Da non perdere c’è poi, sicuramente, il porto. Si tratta di un affascinante ritrovo di barche da pesca colorate ed è il luogo ideale per immergersi nelle tradizioni marinare. Le barche si dondolano dolcemente sulle acque cristalline, mentre ristoranti e trattorie offrono piatti di pesce fresco appena pescato nelle vicinanze. Al tramonto, il porto si anima di luci e colori, creando un’atmosfera magica che conquista i cuori dei visitatori.

Spiagge da sogno: relax e bellezza naturale



Le spiagge di Monopoli sono vere e proprie gemme nascoste lungo la costa pugliese. Tra queste ce ne sono moltissime, da quelle più note a quelle più intime. Tutte sono contraddistinte da un denominatore comune: acque turchesi e cristalline, con sabbia dorata e oasi di macchie verdi in cui ci si potrà immergere nella natura in giornate di totale relax, sia nei mesi più caldi, sia nei mesi più freddi, dove la magia dei luoghi sarà amplificata dall’assenza di ombrelloni.

Il castello di Carlo V



Dominante sul mare, c’è poi il Castello di Carlo V è un’imponente fortezza costruita nel XVI secolo per difendere la città dagli attacchi dei pirati. Oggi, le sue mura testimoniano la storia ricca e affascinante di Monopoli. Salire alle sue torri offre una vista panoramica mozzafiato sulla città e sulle acque circostanti, regalando un’esperienza indimenticabile ai visitatori.

Non solo storia, ma anche gastronomia



La cucina di Monopoli riflette la tradizione gastronomica pugliese, famosa per la sua semplicità e autenticità. I ristoranti locali offrono piatti a base di pesce fresco, orecchiette fatte a mano e prelibatezze come burrata e olio d’oliva pugliese. I sapori intensi e genuini della cucina locale renderanno il viaggio a Monopoli un’autentica esperienza gastronomica.

Come arrivarci?

Monopoli è facilmente raggiungibile grazie alla sua posizione strategica nella regione pugliese. Per coloro che preferiscono viaggiare in aereo, l’Aeroporto di Bari-Karol Wojtyla è la scelta ideale, distante circa 60 chilometri da Monopoli. Da qui, è possibile noleggiare un’auto o utilizzare i servizi di trasporto pubblico per raggiungere la città. Per chi opta per il treno, la stazione ferroviaria di Monopoli è ben collegata con le principali città pugliesi e offre un comodo accesso al centro della città. Gli automobilisti possono usufruire delle strade che collegano Monopoli con il resto della Puglia. Inoltre, la bellezza dei paesaggi circostanti rende il viaggio verso Monopoli un’esperienza piacevole, consentendo ai visitatori di godere appieno della sua atmosfera unica e dei suoi tesori nascosti.

Foto Pixabay