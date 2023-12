Bari, contributi a imprese e associazioni culturali: 62 i beneficiari

È stato pubblicato l’elenco dei beneficiari del contributo rivolto alle imprese e alle associazioni culturali – anno 2023 con l’indicazione dei relativi importi attribuiti. Lo ha reso noto la ripartizione Culture evidenziando che l’elenco definitivo dei soggetti, distinti in base al regime di applicabilità della ritenuta d’acconto del 4%, vede complessivamente 62 progetti ammessi a contributo.

Online sarà dunque possibile visionare il fondo complessivo disponibile, pari a 400mila euro, assegnato in base ai criteri contenuti nell’avviso, nel rispetto del regolamento comunale, alle realtà iscritte all’Albo comunale degli operatori culturali e di spettacolo. La graduatoria suddivisa in tre sezioni, già precedentemente pubblicate, è ripartita in progetti ammessi, progetti non ammessi e progetti non valutabili.

“Il bando per contributi alle associazioni e alle imprese culturali – ha commentato l’assessore alle Culture Ines Pierucci – è lo strumento grazie al quale sosteniamo le realtà del territorio che con il loro lavoro quotidiano compongono l’offerta culturale della città nel corso dell’anno. Colgo l’occasione per ringraziare, oltre agli uffici della ripartizione per il lavoro prezioso che portano avanti, le imprese e le associazioni iscritte all’Albo che negli ultimi anni si sono dimostrate interlocutrici sensibili agli obiettivi di questa amministrazione collaborando con proposte di qualità alla definizione di una programmazione complessiva sempre più attenta a soddisfare le esigenze di un vasto pubblico di cittadini e visitatori” – ha concluso.

foto freepik