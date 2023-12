Bari festeggia l’arrivo del nuovo anno tra concertone e divieti

E’ il giorno del concertone in piazza a Bari e per l’occasione il Comune ha predisposto un’apposita organizzazione, tra divieti e collegamenti diretti Amtab. In piazza Libertà è infatti tutto pronto per questa sera.

Le ordinanze. Per quanto riguarda i fuochi d’artificio, la prima ordinanza vieta la vendita, in forma ambulante e non, fino a tutto il 1° gennaio 2024, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3 (di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123) e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) con esclusione dei prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose.

Sempre nella notte di Capodanno, sono vietati i fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza a partire dalle ore 20 del 31 dicembre 2023 e fino alle 7 del 1° gennaio 2024, come pure è vietata la cessione di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4, definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, e dei prodotti pirotecnici del tipo “petardo” e “razzo”, a soggetti privi delle previste abilitazioni o che non abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica o che non siano titolari della licenza o del nulla osta del Questore.

Ancora, è vietato cedere, a qualsiasi titolo o in qualsiasi condizione, a minori di 14 anni, fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di 18 anni, relativamente ai fuochi di categoria F2 e F3, e resta fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta. Infine, a tutti coloro che dispongono di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, è fatto divieto di consentirne l’uso per l’utilizzo degli spari vietati dall’ordinanza, ed è confermato per tutti il divieto di impiegare nei luoghi pubblici e privati, a partire dal 23 dicembre 2023 e fino a tutto il 1° gennaio 2024, articoli pirotecnici teatrali, nonché altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.

Per quanto riguarda invece la seconda ordinanza, i divieti riguardano comportamenti registrati negli anni scorsi, addebitabili a singoli e poi sfociati in atti non solo contrari alla legge e al senso civico ma anche pericolosi per l’incolumità delle persone. L’obiettivo dell’amministrazione comunale, anche nelle giornate di vigilia e di festa, è quello di garantire a tutti la possibilità di vivere e godere degli spazi pubblici in piena sicurezza.

Pertanto il dispositivo vieta, per un periodo limitato che va dalle ore 12 del 31 dicembre 2023 alle ore 5 del 1° gennaio 2024, su tutto il territorio comunale i seguenti comportamenti:

diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni e attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica; è invece consentita la diffusione di musica dal vivo in “modalità acustica” senza ausilio di altoparlanti o altri dispositivi di diffusione negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi pubblici, purché avvenga nel rispetto della vigente disciplina di settore anche con riferimento alle disposizioni locali;

somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti a un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);

svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata;

abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche;

appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo;

compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

La terza ordinanza VIETA una serie di comportamenti dalle ore 13 del 31 dicembre 2023 alle ore 05 del giorno 1° gennaio 2024 sulle seguenti vie: corso Vittorio Emanuele, via Roberto da Bari (tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni), piazza Chiurlia e piazza Massari, compresa l’area individuata su corso Vittorio Emanuele delimitata da misure di security in quanto interessata dallo svolgimento dell’evento. Nello specifico il dispositivo prevede:

– per gli esercenti di qualsiasi attività commerciale è vietato somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

– per qualsiasi soggetto è vietato detenere, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;

– per qualsiasi soggetto non autorizzato è vietato detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

– è vietato accedere con zaini, borsoni – limitatamente all’area interessata dall’evento, perimetrata da misure di security e ad accesso contingentato – contenenti bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con tappo, spray urticanti (in genere utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante;

– è vietato compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

I collegamenti Amtab

In occasione dell’evento “Capodanno a Bari 2024”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Amtab ha predisposto l’attivazione di una serie di collegamenti speciali notturni oltre che il potenziamento del servizio di “Park & Ride”.

o dai quartieri San Paolo, San Pio, Ceglie/Carbonara, Torre a Mare: prime corse del servizio speciale notturno alle ore 19.00;

o dal Centro per i quartieri San Paolo, San Pio, Ceglie/Carbonara, Torre a Mare: ultime corse del servizio speciale notturno alle ore 02.40;

o navette “A”, “B”, “AB”, “C” e “E” aggiuntive notturne iniziano il servizio alle ore 20:30;

o navetta “A” ultima partenza da piazza Moro ore 03:00;

o navetta “B” ultima partenza da via Cognetti ore 03:10;

o navetta “AB” ultima partenza da via Cognetti ore 02:30

o navetta “C” ultima partenza da via Cognetti ore 03:10;

o navetta “E” ultima partenza da piazza Moro ore 03:00

NAVETTA “A” corso Vittorio Veneto (capolinea area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”) –piazza Moro (freq.8’)

• in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro (capolinea);

• in direzione area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus in partenza dal momentaneo capolinea di piazza Moro percorreranno via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”.

NAVETTA “B” (Circolare) Area di sosta “Pane e Pomodoro” – via Cognetti “Teatro Petruzzelli” – corso Cavour – Area di sosta “Pane e Pomodoro” (freq.5’)

• area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus percorreranno corso Trieste, lungomare Nazario Sauro, via Giandomenico Petroni, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti (Teatro Petruzzelli), a sinistra per corso Cavour, via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, area di sosta “Pane e Pomodoro”.

NAVETTA “AB” (Circolare) Area di sosta “Pane e Pomodoro” – via Cognetti “Teatro Petruzzelli” – corso Cavour – Area di sosta “Pane e Pomodoro” (freq.20’)

• in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, via Melo, via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, (fermate area di sosta Pane e Pomodoro), lungomare Perotti, lungomare Nazario Sauro, via Giandomenico Petroni, via Carulli, via Melo, piazza Moro, via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”.

NAVETTA “C” (Circolare) Area di sosta “Largo 2 Giugno” – via Cognetti “Teatro Petruzzelli” – corso Cavour – Area di sosta “Largo 2 Giugno” (freq. 8’)

• area di sosta “Largo 2 Giugno”: i bus percorreranno viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottopasso Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti (Teatro Petruzzelli), a sinistra per corso Cavour, cavalcavia XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, via della Costituente, via della Resistenza, area di sosta “Largo 2 Giugno”.

NAVETTA “E” (Circolare) piazza Moro – Area di sosta “Polipark” – viale Orazio Flacco – viale Pasteur – via Capruzzi – piazza Moro (freq. 15’)

• piazza Moro: i bus percorreranno via De Cesare, via Crisanzio, via Quintino Sella, via Capruzzi, viale Ennio, piazza Giulio Cesare, viale Orazio Flacco, via Cotugno, ponte Solarino (fermata area di sosta Polipark), viale Pasteur, via San Giorgio, via Cifarelli, via Capruzzi, corso Italia, piazza Moro.

Torre a Mare – Piazza Moro (freq. 40’)

• in direzione piazza Moro: i bus percorreranno via Fenicia, via Bari, strada detta della Marina, lungomare Giovine, lungomare Di Cagno Abbrescia, corso Trieste, lungomare Nazario Sauro, via Giandomenico Petroni, via Carulli, via Melo, piazza Moro;

• in direzione via Fenicia-Torre a Mare: i bus percorreranno via Melo, via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, lungomare Di Cagno Abbrescia, lungomare Giovine, strada detta della Marina, via Bari, via Fenicia.

S. Pio (Enziteto) – Catino – Santo Spirito – Palese – Piazza Moro (freq. 40’)

• in direzione piazza Moro: i bus in partenza da via della Lealtà percorreranno strada Catino, via Caravella, via Napoli Santo Spirito, Palese via Veneto, via Diaz, via A. D’Aosta, via Napoli, via Brigata Regina, corso Mazzini, via De Cristoforis, via Crispi, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro;

• in direzione quartiere San Pio: i bus percorreranno via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via B. Regina, via Napoli, tangenziale, Palese, via Veneto, via Napoli S. Spirito, strada Catino, via Caravella, via della Lealtà – Quartiere S. Pio.

Ospedale San Paolo – Piazza Moro (frequenza 40’)

• in direzione piazza Moro: i bus percorreranno via Trentino A. Adige, via Lazio, piazza Romita, via Molise, via De Ribera, via Carlo Massa, viale Delle Regioni, viale Europa, via B. Buozzi, via Crispi, piazza Garibaldi, via Piccinni, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro;

• in direzione ospedale San Paolo: i bus percorreranno via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Crispi, via B. Buozzi, viale Europa, viale delle Regioni, via C. Massa, via De Ribera, via Molise, piazza Romita, via Lazio, via Trentino Alto Adige, Ospedale S. Paolo.

Ceglie – Carbonara – via Cognetti “Teatro Petruzzelli” (frequenza 40’)

• in direzione via Cognetti: i bus partiranno dall’Istituto Agronomico Mediterraneo, proseguiranno per Ceglie, Carbonara, corso A. De Gasperi, viale Einaudi, via della Resistenza, piazza L.gi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti (Teatro Petruzzelli);

• In direzione Ist. Agronomico Mediterraneo: i bus percorreranno c.so Cavour, cavalcavia XX Settembre, c.so B. Croce, c.so A. De Gasperi, Carbonara, Ceglie.

Verranno istituite quattro fermate provvisorie:

• via De Rossi civico n. 32

• via De Rossi civico n. 114

• via Carulli fronte civico n. 94

• via Cognetti (Teatro Petruzzelli)

N.B. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante la manifestazione in oggetto.

AREE DI SOSTA – POTENZIAMENTO SERVIZIO

In occasione dell’evento nelle aree di sosta interessate (“FBN/Quasimodo”, “Pane e Pomodoro”, “Largo 2 Giugno”, “Polipark”), il servizio sarà prorogato dalle ore 23:30 del 31/12/2023 alle ore 03:00 del 01/01/2024; le aree saranno fruibili osservando la consueta formula del “Park & Ride”: € 1,00 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente.

VENDITA BIGLIETTI

Per usufruire del servizio l’Utente dovrà munirsi di regolare titolo di viaggio.

La vendita dei biglietti sarà effettuata nelle aree di sosta per le navette dei Park & Ride e dai conducenti degli autobus per i collegamenti da e per i quartieri.

E’ possibile acquistare i biglietti anche attraverso il “PAGA CON SMS” oppure on line mediante l’applicazione “MUVTApp”.

Le variazioni di cui sopra potranno essere consultate sul sito aziendale www.amtab.it e/o richiesti agli Operatori del Numero Verde 800450444.