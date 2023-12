Bari, sequestrati 450 botti illegali venduti in strada

Operazione della polizia locale a Bari. Eseguiti 6 sequestri di fuochi di artificio e/o artifizi pirotecnici cat. F/1 – F/2 – F/3 più vari pezzi non classificati posti illecitamente in vendita su area pubblica in vari punti della città, tra cui :

in via Giulio Petroni e via Lucarelli sequestrati 130 pezzi cat. F/1 – F/2;

in via Calefati e via Ravanas n° 45 pezzi cat. F/1 – F/2 – F/3;

in via Peucetia/Aristosseno n° 73 pezzi F1 – F2 – F3 + n°2 pezzi non classificati;

in via Bovo e via Abate Gimma n° 160 pezzi F2 – F3;

in via Caldarola/Siponto n° 42 pezzi cat F2 – F3.