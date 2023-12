Bari, si accende il Concertone in piazza Libertà

Si accende il Capodanno in piazza a Bari. Dalle 22 è partito lo spettacolo con i tre artisti scelti per questa edizione 2023.

Sul palco di Bari è salito Ermal Meta: un ritorno a casa per il cantautore che rappresenta da anni un punto di riferimento nella scena italiana pop-rock. Da settimane Ermal Meta è di nuovo in alta rotazione radiofonica con il nuovo singolo “Male più non fare” feat. Jake la Furia, che anticipa l’uscita dell’album

Attesi Coez e Frah Quintale, nati nel mondo urban, sono considerati attualmente pionieri di un genere crossover tra rap e cantautorato e, negli anni, hanno dimostrato di avere le giuste caratteristiche per inserirsi in un contesto musicale sempre più fluido, che lascia maggiore spazio alla libertà di espressione artistica senza necessariamente definirsi attraverso un unico genere. Insieme hanno firmato l’album “Lovebars”, disco d’oro, di cui fa parte il singolo “Alta Marea”, certificato platino, protagonista della scorsa estate.

Quella di Bari é la prima volta in assoluto di Coez e Frah Quintale, live insieme prima dell’avvio del “Lovebarstour” a gennaio.

La festa in piazza continuerà fino a notte fonda con l’esclusivo dj set firmato Radio Norba in collaborazione con Radio 105.

A Mariasole Pollio e Marco Guacci è affidata la conduzione della serata che viene trasmessa in diretta da Telenorba e Radio Norba. Collegamenti anche in diretta su Canale 5 con Genova.