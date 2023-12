Bari, tre nuove piste ciclabili: ecco i progetti

Tre nuove piste ciclabili a Bari sorgeranno verso la fine 2024. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’importo di 4 milioni e 836mila euro (Pnrr).

Le tre piste saranno da Loseto alla pista ciclabile presente lungo via della Costituente, passando da via Trisorio Liuzzi, via Giulio Petroni e viale Einaudi; seconda pista ciclabile lungo via Fanelli a partire dal confine comunale sino a via Demetrio Marin, proseguendo per via Serra e via Tridente collegandosi alla pista ciclabile; ed infine nuovo percorso per collegare l’aeroporto e il quartiere San Paolo realizzando una pista ciclabile su viale Europa sino all’intersezione con via Bruno Buozzi.

Le piste ciclabili saranno collocate su marciapiedi esistenti, aumentandone la larghezza, oppure ricavando lo spazio dalla sede stradale esistente e/o dalle relative fasce di rispetto, deviando, ove necessario, l’attuale asse stradale e restringendo corsie e banchine, passando da una sezione di tipo C ad una strada di tipo urbana di quartiere (tipo E). In alcuni tratti verranno eseguiti dei brevi restringimenti della pista (corsia min. 1 m) o del marciapiede (min. 1-0.80 m) al fine di preservare caratteristiche dimensionali della carreggiata ed evitare gli espropri.

Lo studio di fattibilità evidenzia, nero su bianco, la possibilità di una riduzione degli stalli. Potrebbero quindi saltare 48 posti in via Giulio Petroni, 43 in viale Kennedy, 16 in viale Einaudi , 12 in via Serra, 28 n via Marin e 58 in via Fanelli. Ipotesi che comunque saranno vagliate nelle successive fasi di progettazione.