Le cose più cercate dagli italiani su Google nel 2023

Il modo più rapido per ottenere informazioni, al di là della tipologia, ad oggi, è senza dubbio utilizzare motori di ricerca, e dunque trovare informazioni nei database o sul World Wide Web.

I motori di ricerca utilizzano algoritmi che analizzano e indicizzano costantemente il contenuto di Internet, raccogliendo informazioni su siti web, parole chiave, link.

Non stupisce che il motore di ricerca più utilizzato al mondo sia Google: detiene più di due terzi della quota di mercato negli Stati Uniti e più del 90% in Europa.

Ma in questo 2023 quali sono state le parole più cercate dagli italiani?

I settori sono vari e molteplici, passano da cronaca a sport, al cinema, a star internazionali.

Tra i personaggi famosi più cercati, al primo posto c’è Sinner, annoverato tra i tennisti italiani più forti di sempre, reduce dalla Coppa Davis; in lista troviamo anche Shakira, probabilmente in seguito all’uscita della canzone scritta per risentimento nei confronti dell’ex marito Gerard Piqué, che infatti è risultata tra i testi di canzoni più cercati dell’anno. A seguire Marta Fascina, ex compagna del noto Silvio Berlusconi.

Nella sezione film, tra i più cliccati nel 2023 abbiamo “Oppenheimer”, “Barbie” e “C’è ancora domani”, mentre tra le serie Tv, come prevedibile troviamo “Mare fuori”, grande successo della piattaforma streaming Netflix.

E’ stato anche un anno di interrogativi, e “Cosa significa…”, “Cos’è ..” e “Perché…” sono l’incipit della maggior parte delle domande più digitate dagli italiani a svariati temi. Tra i significati più cercati c’è lutto nazionale, probabilmente in merito al lutto del premier Silvio Berlusconi e a seguire transgender, che risulta essere un tema di sempre più rilevanza e attualità.

Stando alle statistiche, gli italiani si chiedono cosa sia Hamas, la diastasi addominale, kibbuds, il 41 bis e Codacons, e si chiedono anche il perchè rispetto a temi rilevanti come la guerra in Israele e Gaza ma anche rispetto a temi più leggeri, come il perché si festeggia Ferragosto.

Il dress code adatto è stata una delle domande più googolate e quindi nella ricerca “Come vestirsi a …” troviamo domande rispetto a precise situazioni, come a carnevale, a un matrimonio con pantaloni, per una comunione da invitata, a un funerale, e nello specifico, a un funerale estivo.

Ormai al nuovo anno manca davvero pochissimo.. non ci resta che aspettare e scoprire le nuove tendenze di questo 2024!

Foto:Pickpik