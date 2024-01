Aggredito al volto e alla testa a coltellate, ferito 20enne ad Andria

Un giovane di 20 anni è stato aggredito e ferito al volto e alla testa con diverse coltellate ieri sera ad Andria. E’ stato soccorso e medicato dal personale del pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria dove gli sono stati applicati 60 punti di sutura. E’ stato poi trasferito nel reparto di chirurgia maxillo facciale del Policlinico di Bari anche per una frattura esposta alla mandibola. Indagini sono in corso da parte degli agenti della polizia di Stato che stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell’aggressione.