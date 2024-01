Andria, al Bonomo attiva nuova Tac: “Offre numerosi vantaggi”

L’ospedale Bonomo di Andria ha la sua nuova Tac nell’unità operativa di Radiologia. Acquisita dalla unità operativa di Ingegneria Clinica attraverso i fondi PNRR, Missione 6 Componente 2 – Grandi apparecchiature con delibera n.1412 del 22 agosto 2023, la Tac, attiva ormai da qualche giorno, ha un costo complessivo di 588mila euro (63mila euro sono stati destinati ai lavori strutturali). Si tratta di una Tac di ultima generazione con un gantry di 82 centimetri e una portata del tavolo di 307 chilogrammi per consentire un accomodamento più agevole di pazienti bariatrici o con macchinari di monitoraggio annessi.

“Questa nuova importante apparecchiatura consente di ottenere numerosi vantaggi nella fase di esecuzione dell’esame e di lettura dei dati – ha commentato il dottor Tommaso Scarabino, Direttore della Radiologia del Bonomo – intanto si evita una sovraesposizione del paziente perché un sistema di intelligenza artificiale consente di individuare esattamente l’organo da indagare. Il sistema segnala inoltre problemi di distribuzione del mezzo del contrasto, le impostazioni d’esame permettono di ottenere la migliore immagine possibile mentre sistemi automatici di ricostruzione planari curve guidano la fase di refertazione. Va inoltre sottolineato che questa Tac consente esami pediatrici attraverso una impostazione automatica dei parametri da utilizzare e dei protocolli in uso con l’obiettivo di tutelare quanto più possibile i bambini rispetto alle radiazioni” – ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di Tiziana Dimatteo, direttrice generale Asl Bt. “Alla fase di installazione e collaudo – ha detto – ha fatto seguito una fase di formazione di tutto il personale. La nuova Tac è in uso già da qualche giorno, cioè dal momento in cui è stato completato il percorso di apprendimento delle tecniche necessarie per ottenere i risultati migliori possibili” – ha concluso.