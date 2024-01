Bari, escalation di furti al San Paolo: “Noi abbandonati”

“Non so voi ma sono seriamente preoccupato dell’escalation di furti negli appartamenti a tutte le ore del giorno nel nostro quartiere”. E’ quanto dichiarato da un cittadino residente, in particolare, al San Paolo che ha voluto condividere le proprie preoccupazioni in merito ad una situazione che evidenziano alcuni residenti “sta sfuggendo di mano”.

“Mi risulta che nell’ultimo periodo – ha proseguito il cittadino – ce ne sono stati almeno tre/quattro al giorno. Non si possono considerare questi numeri come fisiologici anzi sono dati preoccupanti senza considerare le aggressioni all’interno dei condomini soprattutto il fine settimana a tarda ora. Che dobbiamo fare?” – evidenzia. Adesso i cittadini chiedono maggiori controlli. “Ho chiesto – prosegue – agli uffici di tutti gli ordini di sicurezza di integrare i saltuari passaggi di pattugliamento con l’ausilio dell’Esercito. Sarebbe una soluzione ideale, sperando che nessuno dica che, così facendo, si militarizza il quartiere” – ha concluso.

Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri, tra questi quelli di una cittadina. “Il San Paolo è nel degrado più totale, completamente abbandonato a sé stesso – spiega – all’assenza delle istituzioni ci mancava anche la paura per i furti che si aggiunge a quella per le baby gang, presenza costante. L’unica cosa saggia che si può fare è andare via da qui” – conclude.

