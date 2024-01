Bari ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno in piazza Libertà con il concertone. Ma come ogni anno è stata sistematicamente ignorata l’ordinanza antibotti. Allo scoccare della mezzanotte fuochi d’artificio ovunque, da Palese e Sanfo Spirito a Japigia passando per San Girolamo e il Libertà, Carrassi e il Municipio IV.