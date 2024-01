Nuovo anno per Bari? Le speranze dei cittadini: “Una città più sicura”

“Bari sta cambiando, ma si può fare meglio di così”. E’ in sintesi, il pensiero di alcuni cittadini del capoluogo pugliese interpellati in merito alle speranze per il nuovo anno, ma anche ai bilanci per quello appena trascorso, in una città che cambia costantemente a cui, a volte, alcuni, fanno fatica ad abituarsi, ma non solo. Dalla percezione che la città sia solo “una facciata” e nasconda tante insidie, alla paura della troppa omologazione, sino alle problematiche legate, in particolare, alla questione sicurezza e a luoghi che diventano sempre più “dei turisti”. Sono solo alcune delle problematiche elencate, affidate a Borderline24.

“Difficile comparare il cambiamento avvenuto in un anno – ha spiegato un cittadino – perché se la si rapporta al passato Bari è tanto migliorata, ma non tutte le cose vanno bene. Quello appena passato a mio parere è stato un anno di stallo, tanti cantieri, tante cose di cui ci siamo lamentati, ma che poi a lungo andare renderanno la città più vivibile. Questo però non cancella il fatto che Bari resta un posto bellissimo soprattutto per chi non ci vive e non è giusto” – ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di una cittadina.

“Bari è una bellissima cartolina, mare splendido, via bellissime, eventi, tanto turismo, ma è solo una parte. Quest’anno, come gli anni precedenti, ho avuto la sensazione che i cittadini a volte fossero dimenticati. Spesso sono stati adornati i luoghi più frequentati, ma altri sono stati dimenticati. Senza contare il caos parcheggi, le strade perennemente rotte e quest’anno, per la prima volta, almeno da parte mia, la paura di far uscire mia figlia da sola. Spero che l’anno prossimo si comincino a fare passi per cambiare davvero le cose” – ha concluso. Un tema, quello della “paura” e della sicurezza, affrontato anche da alcuni cittadini più giovani.

“Prima prendevo più volentieri i mezzi – ha spiegato una 16enne – adesso mi faccio accompagnare o trovo il modo di non essere mai sola. Nell’ultimo anno la gente è aumentata tantissimo e con questo sono aumentati anche i pericoli a cui ci si espone. Prima le quattro del pomeriggio sembrava un orario tranquillo, ora proprio perché è troppo tranquillo si evita di stare in giro. Quello che non mi piace di Bari è che ormai è diventata uguale a tante altre città. Bari Vecchia? Mi sembra come il centro storico di Ostuni o Otranto, non c’è più gusto a visitarla. Ok è bella, ma mi sembra che sia una fotocopia di tante altre città, quindi, personalmente, non mi piace più. La trovo peggiorata” – ha concluso.

Un pensiero che ricorda quello di Michele Fanelli, del Circolo Acli Delfino, Bari Vecchia, che proprio qualche mese fa aveva denunciato il rischio, relativo al borgo antico, di “perdere la propria identità”. “Per il futuro – ha detto infine un altro cittadino – spero che Bari tornare ad essere la città di tutti, non solo dei turisti. Spero anche che migliori la situazione della vivibilità, perché a volte risulta difficile stare bene sul serio. In un anno non credo che possano cambiare molte cose, ma me lo auguro, per me e per i miei figli” – ha concluso.

Foto repertorio