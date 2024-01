É un maschietto il primo nato in provincia di Bari

E’ un maschietto il primo nato nella provincia di Bari. Il piccolo è venuto al mondo 46 minuti dopo la mezzanotte nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Di Venere del capoluogo pugliese dove sono nati complessivamente otto bimbi in circa 10 ore: tre prima della mezzanotte e cinque dopo. Il primo nato del 2024 pesa più di tre chili e 300 grammi e sta bene come la sua mamma.

Nell’ospedale San Paolo di Bari invece, la prima nata è una bimba di poco meno di tre chili di peso, arrivata sei minuti dopo le 4 del mattino di oggi. È invece un maschietto il primo nato nell’ospedale Perinei di Altamura: pesa 3 chili e 600 grammi ed è stato partorito 17 minuti dopo le due della scorsa notte. Alle cinque del mattino di oggi invece, nell’ospedale di Corato è nato un bimbo di più di tre chili. La Asl di Bari con un post pubblicato sui social, dà il “benvenuto ai nuovi nati e nate” facendo gli “auguri a mamme e papà” per poi ringraziare “tutti gli operatori sanitari impegnati nella notte, in ogni reparto”. “La vita che nasce è senz’altro il miglior auspicio per il 2024”, è la conclusione del post dell’azienda sanitaria barese.