Esplosione fuochi d’artificio, un 17enne perde una mano in Puglia

Un ragazzo di 17 anni ha subito l’amputazione della mano sinistra , mentre ad un uomo di 47 anni di San Severo sono state amputate quattro dita di una mano per l’esplosione di fuochi d’artificio a Foggia e in provincia durante la notte di Capodanno.

L’episodio che riguarda il 17enne è accaduto a Foggia dove il giovane è stato ricoverato e operato. Guarirà in un mese. L’altro ferimento è avvenuto in provincia, a San Severo. Soccorso dal 118, l’uomo è stato trasferito nell’ospedale di Foggia dove gli sono state amputate quattro dita della mano sinistra.

L’esplosione gli ha provocato anche lesioni di quarto grado al volto. Anche per lui la prognosi è di 30 giorni. Inoltre, sempre a San Severo un altro giovane ha subito ustioni di secondo grado sulla mano destra e lievi escoriazioni al viso mentre a Manfredonia, una persona ha subito l’abrasione da scoppio sul labbro sinistro. L’esplosione di petardi ha causato anche numerosi incendi di cassonetti dei rifiuti in diverse zone della città di Foggia. Sono stati in tutto una quarantina gli interventi delle squadre dei Vigili del fuoco dalla mezzanotte di ieri alle otto di questa mattina. Ne dà notizia l’Ansa.