In stato di fermo la nave Ocean Viking a Bari

La nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee, è in stato di fermo nel porto di Bari dove è arrivata lo scorso 30 dicembre per consentire lo sbarco di 244 persone salvate in zona Sar (Search and rescue) libica.

A renderlo noto è la stessa Ong che sul proprio sito spiega che “le autorità italiane accusano la Ocean Viking di non aver rispettato le istruzioni di procedere senza indugio e con rotta diretta, verso il luogo di sicurezza assegnato. Supponiamo che la nostra presunta inosservanza consista in un piccolo cambiamento di rotta – prosegue la nota – avvenuto dopo aver ricevuto la segnalazione di un caso di pericolo con almeno 70 naufraghi a sole 15 miglia nautiche di distanza”. (Foto facebook croce rossa)