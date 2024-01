La politica guarda al 2024: ecco cosa sogna per Bari

Solo da poche ore è iniziato l’anno che sancirà la fine del doppio mandato di Decaro. Ora non ci sono più scuse: sarà compito da destra a sinistra individuare il candidato che sancirà la fine dell’era Decaro e che erediterà da una parte una città cresciuta sotto tanti punti di vista, dall’altra una serie di problemi mai risolti. Tutti chiamati quindi a immaginare un futuro per Bari e a costruirlo in collaborazione con la comunità. La politica barese ha raccontato a Borderline24 sogni e speranze per l’anno nuovo. A tenere uniti quasi tutti è una maggiore attenzione verso le periferie con più servizi e centri di aggregazione. Ma anche una città senza barriere architettoniche e culturali. A chi amministrerà l’augurio di avere tanto coraggio e ai baresi di un anno ricco di soddisfazioni.