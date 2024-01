Scontro tra due auto, una donna morta e due feriti nel Brindisino

É di un morto e due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco prima delle due della scorsa notte sulla strada che collega Ceglie Messapica a Martina Franca.

La vittima è Rita Cito, di 75 anni di Martina Franca che viaggiava a bordo di una Citroen C3 che per cause in fase di accertamento si è scontrata con una utilitaria pochi chilometri da Ceglie Messapica, nel Brindisino.

I due feriti, soccorsi dal personale del 118 sono una parente della vittima, una donna di 74 anni, e un uomo di 81 anni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco dei distaccamenti di Ostuni e Martina Franca, sono intervenuti i carabinieri che indagano sull’accaduto.