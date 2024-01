Volo in ritardo di 24 ore, festeggiano il Capodanno in aeroporto

Il volo da Bari a Budapest in titardo di 24 ore. Disavventura per 200 passeggeri del volo Wizz Air in partenza per Budapest per le 22.30 del 30 dicembre. Per un guasto tecnico il volo non è mai partito e i passeggeri sono stati sistemati in albergo ma solo la mattina successiva, quindi il 31 dicembre. Il volo alla fine è partito alle 22 del 31 dicembre e nell’attesa c’è chi ha brindato e fatto trenini in aeroporto. I passeggeri sono sbarcati a Budapest poco dopo l’una di questa mattina 1 gennaio.