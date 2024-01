Al via la Bari-Bitritto: “Comprai casa qui in attesa della metro”

“Non ci riesco a credere – scrive un utente – questo è il percorso per accedere alla stazione di Santa Rita della nuova linea ferroviaria Bari-Bitritto che aspettiamo dal 1996, più o meno, e che entrerà in funzione il prossimo 8 gennaio. Bisogna superare un ponte (ripidissimo anche per le bici) che scavalca il binario. A parte i giovanissimi e gli “abili camminatori”, qui gli utenti potranno arrivare solo con un altro mezzo (auto o moto, escludendo il cavallo o il dorso di mulo). È per questa “fermata del metrò” (quasi pronta a quell’epoca…) che quasi 30 anni fa ci convinsero a comprare casa qui “vicino” (si fa per dire). Complimenti, ora sono davvero soddisfatto…”.