Bari, boom di accessi al pronto soccorso: 250 pazienti in 8 ore

Ospedali baresi “presi d’assalto” per l’aumento dei casi di influenza e Covid: oggi in appena 8 ore, dalle 9.30 alle 17.30, nei tre pronto soccorso di Bari – Policlinico, Di Venere e San Paolo – sono state assistite 250 persone. E’ quanto emerge dal monitoraggio in tempo reale del portale della Asl. C’è stato un incremento notevole negli ultimi giorni che sta mettendo sotto pressione gli ospedali. Dei 250 pazienti soltanto 8 sono stati classificati come codice rosso e 32 quelli arancioni, cioè quelli più urgenti.