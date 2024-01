Corse di prova sulla Bari-Bitritto: primi treni dall’8 gennaio

Al via da questa mattina le prime corse di “prova” sulla nuova linea ferroviaria Bari- Bitritto che collegherà con il centro cittadino i quartieri di Loseto e Carbonara. “Oggi si stanno svolgendo le prove generali – spiega il sindaco Antonio Decaro – dopo oltre 30 anni finalmente partirà l’8 gennaio la Bari Bitritto con fermate a Loseto, Santa Rita, e altre se ne aggiungeranno come quella dello stadio che è stata progettata e finanziata. Una linea a binario unico, finanziata da Ministero e Regione e Comune di Bari . Questa – ha detto il sindaco – è l’ultima linea metropolitana progettata per la nostra città, si completa così il piano delle linee metropolitane della nostra città”.

La linea ferroviaria Bari – Bitritto in attivazione dall’inizio 2024, si estende dalla stazione di Bitritto fino a Bari Centrale, passando per i quartieri di Carbonara, Santa Rita e Loseto, e sarà connessa alla linea Bari – Taranto. Lunga circa 10 km, di cui 3 in viadotto, la linea è elettrificata e attrezzata con il sistema Controllo marcia treno. Il collegamento consentirà di raggiungere in venti minuti il centro di Bari da Bitritto. Le stazioni di Bitritto, Santa Rita-Carbonara e Loseto sono tutte dotate di parcheggi di interscambio e servizi.

“Emozionante vedere partire questo primo treno – conclude Decaro – si completa un progetto iniziato quasi 40 anni fa”.