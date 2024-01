Incendio in capannone nel nord Barese, indagini in corso

Un incendio è divampato intorno alle due del pomeriggio nel capannone della ditta “Raccolgo Srl” nella zona industriale di Minervino Murge, nel nord Barese. La fiamme sarebbero partite accidentalmente da uno dei mezzi parcheggiati nel deposito aziendale per poi danneggiarne altri due. Nessuno tra i dipendenti dell’azienda che si occupa di raccolta rifiuti e igiene urbana, è rimasto ferito o intossicato. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale, è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta che con tre mezzi, di cui due autobotti, ha spento il rogo e sta procedendo alla messa in sicurezza dell’intera area. Sull’accaduto indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Trani. “Ho già avvisato la Prefettura e l’Arpa Puglia (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ndr) che mi ha assicurato un suo immediato intervento per effettuare campionamenti e analisi”, spiega la sindaca di Minervino, Lalla Mancini. “Le abitazioni più vicine al capannone si trovano a 700 metri di distanza – aggiunge – e invito i miei concittadini a tenere chiuse le finestre per evitare potenziali problematiche in attesa degli esiti degli esami dell’Arpa”.