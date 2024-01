Presepe vivente nelle grotte di Castellana, si riparte il 3 gennaio

Folta partecipazione di pubblico ed autorità nella prima delle sei giornate previste del “Presepe Vivente” nelle Grotte di Castellana, il singolare evento organizzato dalla Pro Loco “don Nicola Pellegrino” e dall’UNPLI Puglia ed inserito nel ricco cartellone di eventi per il “Natale nelle Grotte” predisposto dall’Amministrazione Comunale e dalla società Grotte Srl.

La prima sequenza di discese per i gruppi, a 70 metri di profondità, si è tenuta sabato scorso, subito dopo la visita inaugurale delle autorità e degli organizzatori, impreziosita dalla presenza di Sua Eminenza il Vescovo della diocesi Conversano-Monopoli, Monsignor Giuseppe Favale. “Riproporre l’evento della Natività in questo contesto -ha dichiarato l’eminente prelato- aiuta ancora di più ad entrare nel Mistero della nascita del Salvatore, per cui davvero è stata un’intuizione formidabile, direi quasi geniale, voler riproporre nelle Grotte il Presepe vivente. Un messaggio di bellezza per quanto riguarda il luogo e di fede per la cristianità”.

Il Vescovo, accompagnato dal sindaco Domi Ciliberti, dal vice presidente della Grotte Srl Serafino Ostuni, dal presidente della UNPLI Puglia Rocco Lauciello e dal presidente della Pro Loco di Castellana Grotte, Piero Longo, oltre all’onorevole Ubaldo Pagano e molti rappresentanti delle istituzioni cittadine, in prossimità della scena della Natività, ha impartito la benedizione e in un appassionante discorso, evidenziando l’importanza religiosa dell’evento per la cristianità e l’ideale collocazione nelle Grotte di Castellana.

Si replica nelle giornate di mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 ed infine domenica 7 gennaio dalle 17:00 alle 20:30 con discese ogni quindici minuti per un percorso di un chilometro tra caverne, corridoi, stalattiti e stalagmiti delle cavità carsiche più estese d’Italia e conosciute in tutto il mondo.

La vendita dei biglietti per il Presepe Vivente si effettua ogni giorno presso la biglietteria delle Grotte (apertura dalle 16.30). Le tariffe sono di 15 euro per il biglietto intero; ridotto 8 euro (ragazzi dai 6 ai 14 anni), gratis per i bambini sotto i 6 anni. (foto ufficio stampa)