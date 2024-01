Aggredisce e ferisce la madre, arrestato 26enne nel Tarantino

Prima ha aggredito la madre, poi le ha provocato ferite a un braccio dopo aver chiuso bruscamente la porta finestra mentre la donna tentava di allontanarsi. È accaduto a Ginosa, nel Tarantino. Protagonista della vicenda, un 26enne arrestato dai carabinieri intervenuti nell’abitazione del centro cittadino in seguito alla richiesta di aiuto della donna che, a quanto si apprende, era da tempo oggetto di vessazioni e aggressioni sia verbali, sia fisiche. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 che hanno provveduto a medicare la donna e a trasportarla in ospedale. Il figlio invece è finito in carcere ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Foto repertorio