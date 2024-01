Barese ferita in Albania da proiettile vagante: l’appello

“Ciò che stiamo vivendo è surreale”. A parlare è la figlia della 52enne barese ferita a Capodanno a Tirana. “Oggi rischiamo di perdere nostra madre a causa di un gesto irresponsabile di un folle, che ha sparato in aria colpendola e perforandole un polmone. In questi giorni, oltre a combattere per la sua vita, siamo costretti ad affrontare una burocrazia che impedisce il suo adeguato rimpatrio. Ci chiediamo con quale coraggio le due pattuglie di polizia, vedendo nostra madre piegata in una pozza di sangue, abbiano potuto ignorarla. E come sia possibile che lei stia ancora aspettando, con un proiettile nel polmone, di poter essere curata nel suo Stato”.