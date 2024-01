Bari, scontro tra camion e auto in tangenziale: morto 50enne

È di un morto il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 16, tra le uscite San Paolo e Stanic. Attualmente il traffico risulta ancora bloccato, in particolare in direzione Sud. Il sinistro, avvenuto in particolare al km 799,200, ha coinvolto due mezzi pesanti e un’auto. Secondo quanto riferito dagli agenti della polizia locale presenti sul posto, la vittima, un uomo di 50 anni, era alla guida dell’auto quando ha subito un tamponamento e, lasciato il proprio veicolo per constatare i danni, è stato travolto da un furgoncino.

Nell’impatto è rimasto ferito un altro 50enne trasportato all’ospedale San Paolo di Bari, le sue condizioni non sembrerebbero gravi. La statale, riaperta intorno alle 18.40 circa, è stata chiusa al transito veicolare a partire dall’uscita della zona industriale (altezza Decathlon) per diverse ore. Per consentire le operazioni di soccorso, rilievi e di rimozione dei mezzi, il traffico è stato infatti deviato lungo la corsia di emergenza in direzione sud con segnalazioni il loco. Sul posto sono presenti le squadre di Anas, le Forze dell’Ordine ed il 118 per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza il prima possibile.

Foto repertorio