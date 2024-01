Bari, paura in piazza Moro: due carabinieri aggrediti

Alle ore 01:00 circa, i militari della Compagnia Carabinieri di Bari Centro, unitamente a personale del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari, hanno arrestato per “violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonché per lesioni personali, danneggiamento e porto di armi per cui non è ammessa licenza”, un 29enne originario del Gambia ed un 30enne originario dell’India.

I due, nella tarda serata precedente, nel corso di un controllo finalizzato ad accertare l’eventuale possesso di sostanza stupefacente, hanno reagito nei confronti dei carabinieri aggredendoli con pugni ed un coltello monolama di circa 17 cm nonché danneggiando anche l’autovettura di servizio.

Nella circostanza, è stata denunciata in stato di libertà anche una 43enne originaria di Barletta, che si era unita ai 2 uomini nel tentativo di permettere loro la fuga. Il coltello e gli oltre 18 grammi di varie sostanze stupefacenti suddivise in varie dosi, trovati in loro possesso, sono stati sequestrati. Nel corso dell’attività, 2 dei carabinieri intervenuti, dopo essere stati medicati presso l’ospedale “Mater Dei”, hanno ripotato diversi giorni di lesioni.

I presunti colpevoli sono stati associati presso una casa circondariale della zona, in attesa dell’udienza di convalida. (foto repertorio)