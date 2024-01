Calciomercato Bari: preso Lulic, Polito prepara altri colpi

È Karlo Lulic, il primo rinforzo del Bari nella sessione invernale di calciomercato. La società biancorossa ha prelevato il calciatore croato a titolo definitivo dal Frosinone. L’ufficialità è attesa in giornata, ma Lulic è già nel capoluogo pugliese. Karlo Lulic è un centrocamposta croato classe 1996 (27 anni). Può ricoprire vari ruoli a centrocampo: centrocampista centrale, mezzala ma anche trequartista. Lulic è stato prelevato dal club laziale nel 2021 dallo Slaven Belupi e aveva il contratto in scadenza a giugno 2024. Per Lulic anche una parentesi nella Sampdoria nella stagione 2014/2015 con la formazione primavera. Con la prima squadra blucerchiata ha esordito e giocato solo nella partita di Coppa Italia Sampdoria-Brescia.

Ma l’asse di mercato tra il Bari e il Frosinone è ancora “caldo”. La società biancorossa è interessata ad altri due tesserati del club ciociaro, vale a dire Jaime Baez e Soufiane Bidaoui. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, le trattative per portare i due calciatori a Bari sono, al momento, in stand by. Il club gialloblù pare disposto a lasciare andare i due calciatori, ma la società dei De Laurentiis vuol valutare bene la condizione fisica dei due atleti, reduci entrambi da infortuni. Il direttore sportivo del Bari Ciro Polito è comunque vigile e punta rinforzare soprattutto il reparto avanzato. Non è mai tramontata la pista che conduce a Ettore Gliozzi, attaccante in forza al Pisa e già cercato dalla dirigenza barese nella scorsa estate. Difficile arrivare all’ex Puscas, desideroso di giocarsi le sue chance nella massime serie e seguito anche dallo Spezia. Stesso discorso per il centravanti dell’Hellas Verona, Thomas Henry. Da non sottovalutare la pista che porta a Nicholas Bonfanti del Modena. Sul fronte uscite, sono tanti i calciatori biancorossi con la valigia: Frabotta potrebbe finire alla Sampdoria in uno scambio con Barreca. Su Aramu è sempre forte l’interesse dello Spezia. Polito cerca la miglior sistemazione anche per Morachioli, mentre non è da escludere una permanenza di Acampora.

Foto Frosinone Calcio