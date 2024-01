Gatto ferito e reso cieco da un petardo in Puglia, presentata denuncia

L’hanno chiamato Leone come il gatto scuoiato nelle scorse settimane ad Angri, ed anche lui sta lottando da alcuni giorni tra la vita e la morte. Leone nei giorni di Capodanno è stato ferito gravemente alla bocca da un petardo che gli ha provocato danni molto seri alla bocca ed al palato oltre ad avergli procurato una cecità, si spera temporanea. Ora il gatto Leone che da quanto appreso apparteneva ad una colonia felina si trova ricoverato presso una clinica veterinaria di Barletta.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di sporgere denuncia penale presso la procura della repubblica di Foggia ed al Tribunale dei minori di Bari per risalire ai responsabili e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. “Il primo ringraziamento va alle volontarie che se sono prese cura e a chi con il suo buon cuore ha permesso il ricovero e la cura del gatto nella clinica veterinaria ma- scrivono gli animalisti di AIDAA – riteniamo doveroso presentare denuncia per risalire ai fatti e ricostruire la vicenda che ha portato al grave ferimento del gatto”. (foto repertorio freepik in anteprima)