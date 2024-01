Picchi di influenza e bronchioliti a Bari: “Anche coinfezioni”

Covid, influenza e virus sinciziale. Intere famiglie a letto in questi giorni a Bari. Lo racconta sui social il pediatra barese, Antonio Di Mauro. “Lo state vivendo tutti nelle vostre case e noi lo vediamo nei nostri ambulatori – scrive – La circolazione virale è davvero imponente e può capitare di essere così sfortunati da avere anche co-infezioni, ossia la presenza simultanea di due virus. Se ne parla tanto negli adulti con i casi di FLURONA…coinfezione da virus InFLUenzale e da coRONAvirus (Sars-Cov-2). Oggi mi è capitata una bronchiolite con una coinfezione da Virus Influenzale e da Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) in un bambino. Non sapevo come chiamarla, nella mia mente ho pensato al termine Bronchiolenza, un po’ di bronchiolite un po’ di influenza”.

Sono davvero tanti i casi di bimbi a letto, con febbroni anche per una settimana. “Ai genitori ho descritto come gestire i sintomi e sarà importante una rivalutazione clinica e saturimetrica giornaliera per scongiurare peggioramenti – continua Di Mauro – l’importante è rispettare delle regole molto semplici: lavarci le mani, indossare mascherine in caso di sintomi respiratori, lasciare arieggiare le stanze, evitare i luoghi affollati, non baciare neonati e lattantini”.