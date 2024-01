Porta a porta a Bari, si riduce la raccolta della plastica

Da martedì 09 gennaio 2024, in accordo con l’amministrazione comunale, nei quartieri già serviti dalla raccolta differenziata porta a porta (zona nord), Amiu Puglia effettuerà il ritiro della plastica una sola volta a settimana e non più due. I nuovi calendari saranno disponibili a questo link https://www.amiupuglia.it/bari/calendario-2/.

“La nuova organizzazione del servizio di ritiro della plastica – spiega il presidente di Amiu Puglia Paolo Pate – mira ad allineare i quartieri della zona nord alle modalità che, dal 23 gennaio, saranno attivate sul territorio del IV Municipio e nella zona Quartierino del rione Picone (II Municipio) e, più in generale, agli altri comuni limitrofi dove vige il porta a porta. Questo allineamento, dunque, si inserisce in un’ottica di ottimizzazione ed efficientamento del servizio di raccolta porta a porta ed è reso possibile anche grazie agli ottimi risultati registrati dai ccr mobili, predisposti da Amiu Puglia sul territorio della città di Bari e funzionali a fornire ai cittadini un’ulteriore opzione per il conferimento delle diverse frazioni. D’altra parte, l’Azienda è da tempo impegnata nella sensibilizzazione a un uso più consapevole e sostenibile della plastica. Ridurre, riutilizzare e riciclare la plastica sono precisi doveri per tutti noi e un impegno verso la città. Al tempo stesso, Amiu Puglia, in tutte le zone servite dal porta a porta, mantiene a tre il numero di giri di raccolta per la frazione umida”.