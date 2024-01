A Bari una mappa del commercio, ecco “Shopping tour”

Una mappa del commercio, con dei veri e propri tour tematici da divulgare tra cittadini e turisti, per mettere in rete le realtà commerciali del capoluogo pugliese e, allo stesso tempo, supportarle. È quanto previsto dal programma per il sostegno all’economia di prossimità d_Bari 2022/24 tramite il quale il Comune sta progettando “Bari Shopping Tour”, una mappa dello shopping cittadino che segnali alcuni tour tematici da divulgare tra cittadini e turisti. Lo rende noto l’assessore allo Sviluppo Economico, Carla Palone. L’iniziativa è inserita nell’ambito delle attività del Distretto Metropolitano del Commercio e del programma per il sostegno all’economia di prossimità d_Bari 2022/24.

I tour potranno riguardare, a titolo esemplificativo, settori quali Fashion, Vintage, Sport & Fitness, Beauty & Wellness, Piante & Fiori, Artigianato, Design & Arredamento, Food & Beverage e altro. Entro il 30 gennaio 2024 le attività commerciali interessate potranno candidarsi a essere inserite negli shopping tour e nella mappa generale del commercio barese compilando il form disponibile al link di seguito riportato: https://docs.google.com/forms/d/1FNnQ0RJXIhOfu8PJFMktCcTSdpMnKn4wviaHcNsNA-s/edit. La mappa sarà resa disponibile, stampata e presentata alla città entro la fine del prossimo mese di febbraio.

“Il commercio locale è un forte elemento di attrattività per la città di Bari – commenta Carla Palone – con Bari Shopping Tour vogliamo costruire una mappa partecipata, utile a cittadini, city user e turisti, che metta in rete i negozi e permetta una maggiore leggibilità e fruibilità del commercio cittadino” – ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di Vito D’Ingeo, vice-presidente del DUC

“Il distretto metropolitano del commercio – evidenzia – nasce per creare sinergie e collaborazioni tra commercianti per aumentare i flussi di visitatori e clienti. Bari Shopping Tour è uno strumento utile a questo scopro, che vogliamo costruire con la collaborazione dei commercianti baresi”. “Facciamo appello a tutti i negozianti di Bari – dichiara infine Raffaella Altamura, presidente di Confesercenti Bari – affinché partecipino alla costruzione della mappa e ci aiutino a diffondere il progetto in tutti i quartieri commerciali della città, anche oltre il centro cittadino. La città, infatti, è ricca di eccellenze commerciali che meritano visibilità”.