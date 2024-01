Bari-Bitritto, i treni partiranno l’8 gennaio: “Nessun rinvio”

L’assessorato ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia comunica che partirà regolarmente lunedì 8 gennaio il servizio ferroviario di Trenitalia sulla linea Bari-Bitritto gestita da RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Come da programma il primo treno partirà da Bari Centrale alle ore 14.07 con destinazione Bitritto, che verrà raggiunta in circa venti minuti. Previste fermate nelle stazioni di Bari Santa Rita e Bari Loseto che, come quella di Bitritto, sono dotate di parcheggi di interscambio e servizi. Le corse giornaliere saranno 14 per ciascuna direzione dal lunedì al sabato, mentre il servizio domenicale e festivo presenterà un’offerta ridotta. La Regione Puglia smentisce quindi, con un secco comunicato, le indiscrezioni in merito ad uno slittamento dell’avvio del servizio, atteso da 40 anni.