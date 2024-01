Fanno esplodere Postamat nel Foggiano, ma fuggono senza danaro

Esplosione nella notte a Zapponeta, piccolo comune del Foggiano, ai danni della filiale dell’ufficio postale. Quattro persone – a quanto viene riferito – dopo aver posizionato una ‘marmotta’ nella fessura del Postamat, hanno tentato di portar via il danaro contenuto nello sportello automatico. Il colpo – stando a quanto accertato – non sarebbe riuscito. L’esplosione è stata avvertita in tutto il paese. Le telecamere di sorveglianza potrebbero fornire ulteriori elementi alle indagini dei carabinieri.