Feste nelle case di comunità e la “Befana in moto”: eventi a Bari

Nell’ambito del programma Natale & Comunità, promosso dall’assessorato al Welfare in collaborazione con la rete cittadina, nei prossimi due giorni la “Befana sociale” raggiungerà periferie, Case di comunità e Condomini sociali per distribuire sorrisi, doni e indumenti caldi tra grandi e piccoli. Domani, venerdì 5 gennaio, l’assessora Francesca Bottalico, insieme ai volontari dell’associazione Help si recherà in diversi presidi del welfare cittadino secondo il seguente programma:

· ore 12

Casa di comunità Help house, strada Marzano 11, quartiere Stanic

Festa con famiglie, bambini e anziani accolti

· ore 15

Casa di comunità Capitaneo, via Capitaneo 32/c, Palese

Festa con adulti soli, vulnerabili e anziani

· ore 16.30

Condominio sociale Poggio delle Ginestre, Torre a Mare

Festa con famiglie e bambini

Nel giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio, tornerà inoltre l’appuntamento con la “Befana in Moto”, l’evento solidale organizzato dal motoclub “Vita in Moto” giunto alla nona edizione, cui prenderanno parte gli assessori Francesca Bottalico e Pietro Petruzzelli. Quest’anno l’iniziativa è infatti promossa in collaborazione con gli assessorati comunali al Welfare e allo Sport e con diversi motoclub e associazioni culturali e del volontariato pugliesi all’insegna della solidarietà e del contrasto alla violenza sulle donne.

Nel corso dell’evento i partecipanti, impegnati a distribuire ai più piccoli libri e dolciumi, raccoglieranno fondi per la realizzazione di affreschi in alcune sale ospedaliere del Policlinico di Bari destinate ai bambini.

La sfilata, su un percorso di circa 30 km, partirà alle ore 9 del 6 gennaio dal piazzale della Basilica di San Nicola per concludersi intorno alle 13 in largo Giannella: nelle diverse tappe previste le Befane in moto incontreranno i più piccoli per portare loro un momento di felicità e tanti sorrisi e dolciumi.

Il programma della manifestazione prevede

· ore 9-10.30 raduno dei partecipanti nel piazzale della Basilica di San Nicola, registrazione all’evento, raccolta contributi

· ore 10.30 benedizione dei caschi da parte del priore della Basilica

· ore 10.45 partenza della parata verso la parrocchia di San Girolamo dove si effettuerà una sosta per salutare i bambini e portare loro dei piccoli doni

· ore 11.30 la sfilata si muove verso il quartiere San Pio e la parrocchia della Natività dove ad attendere le Befane ci saranno gruppi di giovani e bambini

· ore 12.30 ripartenza in direzione di Bari percorrendo via Napoli, il lungomare, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele per raggiungere largo Giannella, dove i partecipanti si fermeranno per i saluti.

· ore 13.00 scioglimento della parata.

Castello Ceglie

Nell’ambito della programmazione “Natale al Municipio IV”, il cartellone di iniziative promosse dal Municipio per le festività natalizie, domani, venerdì 5 gennaio, dalle ore 18 alle 20, nel castello di Ceglie del Campo, si terrà “Aspettando la Befana”, un evento particolarmente atteso dai bambini e dalle bambine nel corso del quale i piccoli potranno giocare e ricevere dolci e sorprese in attesa del giorno dell’Epifania. Il programma prevede anche un momento musicale per allietare i partecipanti.

“Questo evento dedicato ai più piccoli, giunto ormai alla terza edizione – commenta la presidente del Municipio IV Grazia Albergo – rappresenta un momento speciale per tanti bambini del territorio che potranno incontrare la Befana, partecipare a giochi divertenti e ricevere dei piccoli doni”.