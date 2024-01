“Imma Tataranni” è in Puglia, le tappe nei teatri

La nostra Imma Tataranni sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa abituata a risolvere i casi più disparati, è in Puglia. Vanessa Scalera, reduce anche dei successi Rai di Napoli Milionaria quest’anno e di Filumena Marturano l’anno scorso, per una settimana sarà interprete di una pièce del regista e drammaturgo romano Filippo Gili, per la regia di Francesco Frangipane incentrata anche qui, in qualche modo, su un caso-indagine. Lo spettacolo – nell’ambito delle stagioni teatrali dei Comuni di Lecce, Fasano, Bitonto Polignano a mare, Mesagne, Gioia del Colle in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese – è un appassionante dramma familiare dove l’amore si scontra con il senso di colpa e il rimorso, in un turbinio di riflessioni su ciò che è giusto, che è morale.

In Puglia a cominciare da Lecce, Teatro Apollo, martedì 9. Queste le tappe: martedì 9 a Lecce, Teatro Apollo, h 21; mercoledì 10 a Fasano, Teatro Kennedy, h 20.30; giovedì 11 a Bitonto, Teatro Traetta, h.21; venerdì 12 a Polignano a mare, Teatro Vignola, h 21; sabato 13 a Mesagne, Teatro Comunale, h 21; domenica 14 a Gioia del Colle, Teatro Rossini, h 21.