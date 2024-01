Record mondiale di un tredicenne: riesce a finire il gioco Tetris

La Tetris Company ha annunciato che per la prima volta nella storia un giocatore di 13 anni ha mandato in crash, battendolo quindi, il gioco nato 40 anni fa. Si tratta del piccolo Willis Gibson, originario dell’Oklahoma negli Stati Uniti che è riuscito a raggiungere il livello 157 in 38 minuti. “Non è stato mai fatto da un essere umano fino ad ora”, ha certificato Vince Clemente, presidente del Classic Tetris World Championshis.

l giovane, che online si presentava con lo pseudonimo “Blue Scuti”, ha pubblicato sul suo canale YouTube un video mostrando il momento esatto in cui ha raggiunto il livello che ha portato il gioco ad un blocco improvviso.