Si è allontanata da casa a Modugno, si cerca Giulia Maffei

Si è allontanata ieri volontariamente da casa intorno alle ore 12. La signora Giulia Maffei, docente di sostegno, abita in via Fiume a Modugno (nei pressi della scuola superiore Tommaso Fiore). É alta 1,64 ed è scomparsa da 24 ore. Tanta la preoccupazione di familiari e amici. “Se l’avete vista – si legge negli appelli sui social – per favore chiamate con massima urgenza il cognato Domenico Altobello al +39 338 7641779 o al figlio Giuseppe Campanale 380 4277979”.