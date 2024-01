Sovraffollamento carceri, Puglia prima in Italia

La Puglia è la prima regione in Italia per sovraffollamento nelle carceri, raggiungendo il 150 per cento di capienza: ha 4.475 detenuti su una capienza di 2.912. Seguita dalla Lombardia con 8.733 persone detenute e una capienza regolamentare di 6.152, con un sovraffollamento al 143%. Dati allarmanti che i sindacati denunciano. L’invito al Ministero è a trovare subito una soluzione, sia dal punto di vista strutturale sia organizzativo. Da tempo i sindacati evidenziano anche le condizioni precarie in cui lavorano gli agenti della polizia penitenziaria e il personale medico.