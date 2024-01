A Bari manifestanti in piazza: “Rilasciate l’Ocean Viking”

È in corso a Bari, in piazza Libertà, una manifestazione per richiedere il rilascio della nave Ocean Viking, in stato di fermo, per la seconda volta in due mesi. In tanti stanno manifestando in queste ore. “L’anno nuovo inizia così come si è concluso – hanno spiegato gli organizzatori – con numerosi ostacoli all’assistenza umanitaria attraverso una legge inutile, arbitraria e discriminatoria che prende di mira le stesse ONG che hanno salvato, dalla Vigilia di Natale ad oggi, circa 1.000 persone” – evidenziano.

La nave è arrivata lo scorso 30 dicembre 2023 nel porto di Bari dopo aver portato a termine tre operazioni di soccorso in mare nel corso delle quali sono state salvate 244 vite. “Tutte le operazioni – proseguono – sono state svolte sotto chiare istruzioni ed esplicite autorizzazioni emanate dalle autorità marittime. Nonostante questo, il 31 dicembre è stato comunicato il fermo della nave” – concludono. La nave è in stato di fermo sulla base del “Decreto Piantedosi”, una legge che limita le attività di soccorso in mare criminalizzando le ONG. Per questa ragione, cittadine e cittadini, hanno scelto di scendere in piazza nel tentativo di accendere i riflettori sulla questione e ottenere il rilascio della nave.