A Bari vecchia Babbo Natale vien dall’alto, in tanti ad ammirarlo

In tanti, grandi e piccini, hanno atteso con il fiato sospeso Babbo Natale e la Befana, grandi protagonisti di queste giornate, scesi dall’alto, in particolare dalla cattedrale, in un momento suggestivo che ha unito cittadini e turisti. È accaduto nel pomeriggio di oggi nell’ambito dell’iniziativa dal titolo “La Befana vien dall’alto” patrocinata dal Municipio 1 in collaborazione con la ditta lavori acrobatici di Tommaso Galtieri e organizzata da Michele Cassano.

Un momento ricco di tradizione, non solo nazionale, ma anche in particolare grazie al supporto del noto artista e regista Barese, Nicola Valenzano, tramite il quale è stato possibile ascoltare la storia della leggenda della “cap du turchie”. L’evento è stato anche occasione per offrire un dono a tutti i bambini presenti che, tra Babbo Natale e Befana, due, una dall’alto, una da terra, sono rimasti con il fiato sospeso nell’attesa dell’Epifania.