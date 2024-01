Bari, a Japigia piantati i primi 800 alberelli per le vittime Covid

Comincia a prendere forma il bosco dedicato alle vittime Covid a Bari. Nella giornata di oggi sono stati piantati infatti i primi 800 alberelli. Si tratta, in particolare, in intervento di forestazione dal nome “Bosco in memoria delle vittime del COVID-19” che riguarda diverse aree di proprietà comunali nel quartiere Japigia. In particolare l’area oggetto dell’intervento, dell’importo complessivo di 487.231,44 euro si trova su via Archimede e via Giustina Rocca.

L’area, prima in stato di abbandono e degrado, è stata sottoposta a un intervento di forestazione intensiva. Nel dettaglio, così come da progetto, sono state piantate specie arboree appartenenti al contesto locale, e più in generale all’areale mediterraneo. Il progetto rientra in un intervento più ampio che riguarda altre due aree di futura realizzazione ad opera di Arbolia s.r.l. e che nasce dalla volontà dell’amministrazione di ricordare i cittadini baresi morti durante l’epidemia di Covid-19. L’area del bosco ha una superficie di circa 8.000 mq ed è attraversata da un percorso diagonale che verrà conservato all’interno per garantirne l’attraversamento.

La scelta delle piante è ricaduta su specie prevalentemente mediterranee, o comunque acclimatate, a ridotte esigenze idriche e manutentive. Diversamene da altri interventi, in questo caso la composizione delle specie rispecchia una prevalenza di tipo forestale, tanto nella scelta quanto nella combinazione e composizione, con inserimenti di alberi di piccoli frutti tipici della macchia mediterranea, a ridotte esigenze manutentive, e patrimonio della biodiversità genetica regionale. Con riferimento alle alberature, si prevede la messa a dimora di alberi di Acer campestris, Acer monspessulanum, Carpinus orientalis, Celtis australis, Cercis siliquastrum, Cupressus sempervirens, Cupressus horizontalis, Fraxinus angustifolia, Fraxinus ornus, Juglans Regia, Laurus nobilis Pinus halepensis, Prunus avium. Tra le varietà di frutti locali: Corylus colurna, Crataegus azarolus, Sorbus domestica, Zizyphus jujuba.

Tutte le piante saranno servite da un impianto di irrigazione a goccia sottotraccia per irrigazione di soccorso, e garantite di una pacciamatura biodegradabile. Sarà anche installata una presa idrante a innesto rapido. Prevista anche la protezione del colletto degli alberi dai danni potenzialmente derivanti dalle ordinarie operazioni manutentive. Inoltre, sarà eseguita la predisposizione di illuminazione e videosorveglianza grazie alla posa in opera di plinti e alla installazione dei cavidotti da collegare ad un quadro elettrico esistente; con un successivo appalto o contratto attuativo verranno montati pali e lampade.

“Un bosco urbano in memoria delle vittime del Covid – ha commentato il sindaco di Bari, Antonio Decaro – sono iniziati oggi gli interventi di piantumazione degli oltre 900 alberi che in via Caldarola trasformeranno un vuoto urbano in un bosco. Un nuovo spazio verde che abbiamo voluto progettare per non dimenticare i nostri cari che per colpa del covid non ci sono più. Un luogo pubblico, aperto, verde, perché quelle persone possano essere sempre con noi” – ha concluso.