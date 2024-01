Bari, le “befane” sfilano in moto in nome della solidarietà

Venerdì 6 gennaio, dalle 9 alle 13, si terrà la nona edizione di “Befana in moto”, organizzato dall’associazione Vitainmoto, promossa insieme all’Assessorato allo Sport e all’Assessorato al Welfare e Città solidale e inclusiva del Comune di Bari, con la collaborazione di tanti Motoclub e Associazioni Culturali e del Volontariato pugliesi, all’insegna della solidarietà e della lotta alla violenza sulle donne. L’iniziativa vedrà girare per le strade della città una carovana di befane in sella alle due ruote (di qualunque tipo dalle enduro alle vespe, dagli scooter alle Harley, passando anche per i quad) le quali porteranno doni ai bambini e faranno beneficenza. I partecipanti, attraverso i vari Motoclub ed associazioni sportive e culturali aderenti, raccoglieranno fondi per la realizzazione di affreschi in alcune sale ospedaliere del Policlinico di Bari destinate ai più piccoli.

La sfilata si svilupperà su un percorso di 30 Km parte da largo Abate Elia e si conclude a largo Giannella e prevede soste che saranno rallegrate da eventi e manifestazioni, durante le quali le Befane incontreranno i bambini dei quartieri periferici per portare un momento di felicità e tanti sorrisi e dolciumi. Nello step iniziale, dalle 9 alle 10.30, ai piedi della Basilica di San Nicola, si terranno la registrazione dei partecipanti. Chi contribuirà con un contributo economico, riceverà un tagliando per partecipare all’estrazione finale di alcuni regali al termine della manifestazione. Prima della partenza ci sarà la benedizione dei Caschi da parte del Priore della Basilica. Alle 10.45 circa si partirà verso la Chiesa di san Girolamo dove si effettuerà una sosta per salutare i bambini e portare

loro dei piccoli doni. Alle 11.30 si proseguirà verso il quartiere San Pio per giungere presso la Chiesa della Natività dove si incontreranno altri gruppi di giovani e bambini e le Befane distribuiranno piccoli doni e caramelle. Alle 12.30 è prevista la ripartenza in direzione del centro della città. La sfilata attraverserà via Napoli e quindi, dopo aver percorso il lungomare, da piazza Massari e corso Vittorio Emanuele si porterà a largo Giannella, dove si fermerà per i momenti conclusivi e i saluti. “Sarà un’edizione piena di attività – ha affermato Pasquale Leone, presidente di Vitainmoto – nella quale ci impegneremo a promuovere il contrasto alla violenza sulle donne. Faremo questo montando su tutte le moto un fiocco rosso. Sarà un piccolo gesto per far riflettere tutti su questo grave fenomeno. Poi come sempre accade ci impegniamo a portare un sorriso in più soprattutto nei quartier più periferici della città”.