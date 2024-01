Bari, musica e solidarietà: in via Argiro “Un pianoforte per strada”

C’è un “Un pianoforte per strada” oggi nel centro murattiano e c’è un pianista che lo suonerà per una no stop di solidarietà. Nella Biblioteca della Chiesa di San Ferdinando, in via Sparano, a Bari, il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha presentato la sesta edizione di “Un pianoforte per strada”, che lo vedrà impegnato – come ogni anno – in una serie di esibizioni al pianoforte nella centralissima via Argiro, a Bari, nel tratto compreso tra via Piccinni e via Abate Gimma.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione “FPS – Arte e Cultura”: obiettivo della manifestazione è raccogliere fondi destinati a due organizzazioni di volontariato, “Incontra” (assiste famiglie bisognose e senza fissa dimora) e “Una stanza per un sorriso” (si occupa di malattie tumorali attraverso screening gratuiti e dona parrucche per pazienti non abbienti affette da patologie oncologiche). Oltre alle esibizioni musicali e artistiche (musicisti jazz, attori, cori, pianisti di musica classica con guest star “a sorpresa”), medici e volontari dell’associazione “Una stanza per un sorriso” con il loro camper informativo in tema di prevenzione; mentre i volontari di “Incontra” raccoglieranno indumenti e coperte per i bisognosi. All’iniziativa hanno aderito diverse aziende (del settore agricolo e food, tra cui il pastificio Riscossa), che hanno offerto il proprio contributo mettendo a disposizione i loro prodotti; la Camerata musicale barese conferirà per beneficenza biglietti di importanti manifestazioni; gli allievi delle Accademie di Belle Arti di Bari e Foggia si esibiranno in performance artistiche. Sarà presente anche Antonio Di Mauro, pediatra molto attivo sui social, che offrirà consulenze gratuite pediatriche. Inoltre l’associazione Welfare e Levante donerà alla causa dei giocattoli per bambini.