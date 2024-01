Bari, sul palco del Demodé la Befana è a ‘Ritmo 80’

Sabato 6 gennaio al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto da Dario Boriglione, sarà proposto il party “Forever young club” festa organizzata in collaborazione con l’emittente Ritmo 80, la radio ufficiale dei forever young, durante la quale saranno proposti i successi degli anni ‘90 e 2000. In consolle si alterneranno i dj e vocalist della stazione radiofonica che durante la propria programmazione trasmette tutte le hit, i successi degli anni ‘80 e la classifica dei brani che hanno segnato indelebilmente la storia della musica. Ci saranno “gli storici” Cecco Corvasce, e Davide Ferrarini, protagonisti di numerosi programmi tra i quali “Discomix” e “Mastercek 90” e Grimilde ed Enzo Farinola, che da circa un anno sono nello staff della radio con sede a Canosa, fondata da Gerry d'Elia e diretta artisticamente da Daniele Petronelli. I quattro si alterneranno durante il party tra mixing e vocal set.

“Lo spettacolo musicale che proporremo – ha spiegato Cecco Corvasce – seguirà il format della nostra emittente, che passa brani di vario genere, soprattutto funky e soul, dagli anni ottanta ai primi anni del nuovo millennio. Musicalmente il party sarà caratterizzato da un susseguirsi di successi a ritmo serrato”. Come spesso avviene nelle feste proposte al Demodè Club, centrale saranno anche le animazioni video trasmesse nei ledwall. In “Forever young club” si potranno ammirare evoluzioni animate di loghi e immagine 2d e 3d in movimento, oltre a videoclip cult del periodo che riguarda il tema musicale della serata. “Durante le nostre esibizioni, nei club e nelle piazze, riusciamo sempre a coinvolgere il pubblico con la musica e con la nostra animazione. Inoltre, regaliamo tanti gadget brandizzati Ritmo 80”.