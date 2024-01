Bari, Torre Quetta aperta tutto l’anno: “Cerchiamo gestori chioschi”

Chioschi aperti tutto l’anno con attività sportive e culturali per giovani e famiglie. È il progetto dei gestori degli spazi di Torre Quetta che per l’occasione, cercano nuovi gestori per i chioschi in vista della stagione 2024. “La direzione di Torre Quetta in vista della nuova stagione – si legge in un comunicato – seleziona aziende operanti nel settore della ristorazione, del beverage e dello sport per valutare l’affidamento annuale dei chioschi e dell’area sportiva dei campi da Beach Volley. Fermo restando l’esercizio della prelazione per le attività che ne hanno diritto e che giàgestiscono un chiosco a Torre Quetta si darà priorità alle aziende che proporranno progetti innovativi per la struttura e l’organizzazione di attività collaterali di tipo culturale, di promozione del territorio, marketing territoriale e piccolo trattenimenti che prediligano concerti live, presentazioni letterarie ed altri eventi culturali piuttosto che solo dj set. Al fine di favorire inoltre il progetto di destagionalizzazione già in atto saranno inoltre preferite le aziende che proporranno progetti di attività anche autunnali ed invernali; non è escluso che anche il canone di sub concessione sarà calcolato in misura inversamente proporzionale ai mesi di apertura garantiti dai sub concessionari” – concludono.

foto repertorio da facebook