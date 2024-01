Tragedia sulla strada che collega Martina Franca a Cisternino. Daniele Soave, un uomo di 39 anni originario di Mantova, ha perso la vita colpito da un malore improvviso.

L’uomo, arrivato in Puglia per trascorrere le vacanze con parenti, ha accusato un malore mentre era alla guida. Sull’auto anche la moglie è il figlioletto di un anno. L’uomo è riuscito a fermare l’auto e a mettere in sicurezza la sua famiglia. Sul posto il 118 ma per lui non c’è stato più nulla da fare.