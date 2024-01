Epifania in Puglia all’insegna del maltempo, in arrivo vento e pioggia

L’Epifania…tutte le feste si porta via, ma non solo. Questa volta, con l’arrivo dell’attesa befana, i cittadini pugliesi si preparano anche a salutare il sole e le alte temperature che hanno caratterizzato tutte le vacanze natalizie. A partire dalle 8 di domani mattina e per le successive 16 ore, secondo quanto emerso dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile, è prevista allerta gialla per il maltempo. In particolare, sono in arrivo venti da forti a burrasca sud-orientali, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Foto repertorio