La dieta mediterranea è alleata dei reni: i consigli degli esperti

Anche nel periodo delle Feste stili di vita corretti e dieta mediterranea sono alleati per preservare la salute dei reni. Questo il messaggio della Società italiana di Nefrologia (Sin). Moderazione con l’alcol, meno carni rosse e meno sale sono quindi alcuni dei consigli per una dieta a prova di benessere renale. Prevenire la Malattia Renale Cronica, che colpisce tre milioni di persone in Italia e gravata da una diagnosi in molti casi tardiva, è per la Sin una priorità in termini di salute pubblica: si stima che nel 2040 la patologia possa rappresentare la quinta causa di morte a livello globale, con ingenti costi per il Servizio Sanitario Nazionale, a oggi stimati in diversi miliardi di euro.

“Fare prevenzione – spiega Stefano Bianchi, presidente della Società Italiana di Nefrologia – significa innanzitutto seguire stili di vita corretti, privilegiando la dieta mediterranea, con poco sale e un adeguato introito di potassio, ma anche praticare attività fisica, evitando di eccedere verso le situazioni di sovrappeso e obesità, condizioni in costante aumento in Italia, a partire dai bambini, e soprattutto nel sud Italia. Condurre uno stile di vita corretto è il modo migliore per non sviluppare quelle condizioni che rappresentano fattori di rischio per l’insorgenza di Malattia Renale Cronica: diabete, obesità/sovrappeso e ipertensione arteriosa”. I nefrologi consigliano di fare un’alimentazione che aderisca il più possibile ai dettami della dieta mediterranea, evitare gli zuccheri complessi, ridurre il consumo di carni rosse, alimenti conservati e grassi animali in generale, preferire il consumo di proteine ad alto valore biologico ed il consumo di pesce e proteine di origine vegetale (legumi), ridurre l’apporto di sale e mantenere un’adeguata introduzione di acqua. Infine, astenersi completamente dal fumo e praticare attività fisica in maniera commisurata all’età e alle condizioni cliniche.